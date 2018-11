Frédéric Beigbeder a-t-il vraiment été viré de France Inter? (vidéo)

Officier dans une matinale radiophonique demande de la rigueur, et il semblerait que Frédéric Beigbeder en ait manqué jeudi 15. Comme chaque jeudi, il devait présenter sa chronique en direct sur France Inter un peu avant 9h. Sauf qu'il n'avait pas préparé son texte.

"Je sais ce que vous vous dites: «Freddy gagne du temps». «Freddy n'a rien fait», «Freddy s'est couché très tard», «Freddy a peu dormi»", a énuméré le chroniqueur sur fond d'une musique relaxante.

Et en effet: il a ensuite expliqué avoir bien écrit sa chronique sur un "bout de papier"… avant de la perdre vers 3h du matin lors de l'inauguration d'une nouvelle boîte de nuit cossue dans le 8e arrondissement de Paris.

Frédéric Beigbeder a alors essayé d'improviser une chronique sans vraiment y arriver et en ne trouvant pas beaucoup d'aide auprès de ses camarades présents dans le studio, très inquiets pour l'audimat.

Au bout de trois minutes difficiles, Nicolas Demorand a finalement coupé l'intervention de l'écrivain. "On s'arrête là hein?", lui a-t-il lancé assez sèchement avant que Léa Salamé ne s'excuse auprès de ses "amis auditeurs".

"C'était en tout cas la dernière chronique de Frédéric Beigbeder", a finalement lâché le présentateur de la matinale, visiblement assez agacé. Il semblerait en effet que l'auteur de L'Amour dure trois ans ne revienne pas dans la matinale.

Pour autant Frédéric Beigbeder n'a pas été licencié de la station de radio publique. Dimanche 18, il a tenu à faire taire les rumeurs dans les colonnes du Parisien: "quand je lis ou j’entends dans les médias que je quitte France Inter, c’est faux, c’est une fake news!".

"C’est vrai que c’était pas terrible et je me suis dit qu’il valait mieux qu’on arrête. Je participe toujours au Masque et la Plume, et on va réfléchir à d’autres choses, chercher d’autres idées. Je ferai d’ailleurs une dernière chronique dans la matinale du 29 novembre. Ça va être bien rigolo", a fait savoir l'écrivain. Ses adeptes pourront aller une dernière fois au travail en compagnie de la voix de l'auteur de 99 Francs.