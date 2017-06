Frédéric Fromet crée la polémique avec une chanson se moquant du torero décédé Ivan Fandiño sur France Inter (vidéo)

Habitué à manier l'humour noir, le chroniqueur Frédéric Fromet n'a pas fait rire les auditeurs de France Inter vendredi 23. Lors d'une chronique diffusée dans l'émission Si t'écoute, j'annule tout de Charline Vanhoenacker, Frédéric Fromet a créé une polémique en se moquant de la mort du torrero Ivan Fandiño, tué par un taureau le 17 juin dernier.

"Tu t’es bien fait encorné, fallait pas faire le kéké", "gicle, gicle tes boyaux", "t’es parti comme une bouse", le chanteur n'y est pas allé de main morte dans sa chanson. Il est même allé jusqu'à faire des jeux de mots avec les parties du corps du torero et les spécialités culinaires espagnoles:"le sang en gaspacho", "brochette espagnola", "superbe tortilla", "le foie dans la paella", "réduit en chorizo", "petites couilles en tapas".

A la suite de ces propos, l'Union des villes taurines de France (UVTF) et l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT) ont saisi dimanche 25 le CSA. Dans un communiqué publié ce même jour, les associations ont dénoncé des, "propos inqualifiables"," une chanson qui a dépassée les limites de la bêtise", et une,"ignominie", avant d'ajouter,"Comment peut-on perdre à ce point le sens de l'humain et se vautrer dans la méchanceté gratuite, au moment où une famille perd son fils, son époux, son père et des millions d'aficionados un artiste admiré?".

Communiqué de l'UVTF et de l'ONCT sur la chanson diffusée par @franceinter . Saisie du @csaaudiovisuel.https://t.co/xvONXP2scm pic.twitter.com/Ah2w3n2Rxb — UVTF (@UVTF1) 25 juin 2017

Dans ce même document, l'ONCT et l'UVTF exigent,"des excuses publiques", "pour l'honneur de la radio du service public et pour la crédibilité de ses programmes", et demandent un droit de réponse,"afin de rendre justice à l'homme d'honneur que fut le torrero cruellement moqué et insulté à l'antenne".