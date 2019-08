Furieux, il jette sa BMW à l'eau parce qu'il voulait une Jaguar (vidéo)

En Inde, un jeune homme a décidé de jeter la voiture reçue en cadeau d'anniversaire dans une rivière. Ses parents lui avaient acheté une BMW Série 3 alors que lui voulait une Jaguar.

Akash a vite regretté son geste et s'est ensuite lui-même jeté à l'eau pour récupérer le véhicule mais il était trop tard.

La vidéo de sa bêtise a fait le buzz sur les réseaux sociaux et même ses amis l'ont accusé d'être un enfant pourri gâté et un mauvais fils.

Watch: when a #Haryana ka chhora dumped his #BMW in the river because his father wouldn’t buy him a #Jaguar. pic.twitter.com/pVFGIpmY0N

— Shamsher Kainth (@shamsherkainth) 13 août 2019