"Game of Thrones": HBO dévoile la bande-annonce de la saison 7 (VIDEO)

Les fans n'en peuvent plus de l'attendre et la chaîne HBO ne le sait que trop. Pour cette raison, la saison 7 de Game of Thrones a été dévoilée dans une bande annonce. Sur les réseaux sociaux, les adorateurs de la série fantastique-médiévale se sont montrés tout excités.

Encore une centaine de jours à patienter avant la diffusion de la septième saison de la série Game of Thrones prévue le 16 juillet 2017. En attendant l'été, la chaîne HBO a offert aux fans du royaume de Westeros un teaser d'une minute trente. Peu d'éléments sur l'histoire y sont révélés, mais à travers le montage tout laisse à penser que la conquête pour le trône de fer réserve aux téléspectateurs un spectacle et un scénario tous deux intenses.

(Attention Spoiler!!!)

Trois des personnages principaux sont présents dans le clip intitulé "Longue marche". Cersei Lannister interprétée par l'actrice Lena Headey, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et Jon Snow (Kit Harington) sont représentés. Ils arpentent, chacun dans leur propre décor, des couloirs sombres. Seule la lueur des torches illumine leur regard emplis de détermination, aucun ne parle. Le trône de fer, synonyme du pouvoir, relie ces personnages. Affrontement ou alliance face à l'ennemi, le teaser ne précise rien mais se termine sur l'œil bleu et glacial d'un marcheur blanc.

(Voir ci-dessous la bande annonce de la saison 7 de Game of Thrones)