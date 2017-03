George Michael: trois mois après son décès, le chanteur britannique a été enterré à Londres

Décédé à son domicile il y a trois mois à 53 ans, George Michael a été enterré mercredi 29 à Londres, a annoncé sa famille dans un communiqué. Ses obsèques se sont déroulées dans une grande discrétion lors d'une "petite cérémonie. Seul un comité restreint composé de ses proches été présent lors de l'inhumation.

"Nous pouvons confirmer que les funérailles du chanteur George Michael ont eu lieu aujourd’hui (mercredi 29, NDLR). Sa famille et ses amis proches se sont réunis lors d’une petite cérémonie privée pour dire au revoir à leur cher fils, frère et ami", a déclaré la famille du chanteur. Avant d'ajouter: "La famille de George Michael tient à remercier ses fans à travers le monde pour leurs nombreux messages d’amour et de soutien".

Après des mois d'autopsie pour déterminer la cause du décès de la star pop, le corps de George Michael a été remis à ses proches pour être enterré. Selon le légiste Darren Salter, responsable du service de médecine légale du comté de l’Oxfordshire, le chanteur serait mort de "cause naturelle". Selon le médecin, l'icône a été frappé d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite (un problème cardiaque) et d'une stéatose hépatique, c'est-à-dire un surplus de graisse dans le foie, rapporte 20 Minutes.

Au moment du drame, le manager de George Michael avait déclaré: "c'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël".

35years full of love, miss you so much sweet angel #LoveAndRespectForGeorgeMichael pic.twitter.com/TdAlw1Nq1V — Sophie Æ Rousseau (@Somasiga) 29 mars 2017

Avec des titres comme Wake me up before you're Go Go, le chanteur du groupe Wham! a particulièrement cartonné dans les années 1980. Bouleversées par son décès, de nombreuses stars internationales de la musique lui ont rendu hommage.