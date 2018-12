Gérald Darmanin ridiculisé lors d'une chronique sur France Inter (vidéo)

C'est ce qui s'appelle être "rhabillé pour l'hiver". Ce jeudi 6, Gérald Darmanin le ministre de l'Action et des Comptes publics était à l'antenne de France Inter. Le locataire de Bercy devait se plier à la chronique mordante de Charline Vanhoenacker et de Guillaume Meurice qui, incarnant des employés d'une fictive agence communication baptisée "Win-Win", apportaient des "conseils" au ministre. Le tout, bien entendu, avec ironie et mordant.

Et tout au long de deux minutes de cette chronique rapide au rythme effrénée, le visage de Gérald Darmanin s'est décomposé, le montrant visiblement atteint par l'attaque. D'autant que les deux chroniqueurs de la radio publique, malgré quelques moqueries faciles comme celle de François de Rugy ("le vigile de BFM voulait pas le laisser rentrer. Il pensait que c'était le mec du courrier qui avait oublié son charisme") ou de Christophe Castaner ("tout est possible dans la vie, Castaner il est ministre de l'Intérieur") ont fait aussi dans le factuel.

Les deux chroniqueurs reviennent ainsi sur quelques éléments de parcours comme ses débuts au RPR ("même jeune t'étais déjà vieux") ou son positionnement pro-Sarkozy (il était son directeur de campagne lors de la primaire de la droite) lors de la campagne présidentielle, positionnement qui l'amenait à critiquer Emmanuel Macron. "En 2017 tu disais encore de Macron: «Son élection précipitera la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique» T'es un visionnaire Gérald".

Le ministre reste de marbre en apparence mais peine à dissimuler son agacement. La chronique continue: "Qu'est-ce qui te tracasse Gégé? T'as des casserolles à nous avouer. Mais non: la plainte pour viol? Non-lieu! L'abus de faiblesse? Classé sans suite!"

Dès la fin de la chronique, le ministre rétorque avec un sourire pincé: "Tout est possible Monsieur, vous pouvez être comique manifestement!". Dans le studio, malgré les rires de circonstances, la séquence se termine dans une ambiance visiblement glaciale.