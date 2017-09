Geste déplacé de Laurent Baffie sur Nolwenn Leroy: l'humoriste présente ses excuses, vêtu d'une camisole de force (vidéo)

Une semaine après avoir déclenché une polémique en soulevant la robe de Nolwenn Leroy dans Salut les Terriens!, Laurent Baffie présente ses excuses . Son mea culpa a pris la forme d'un sketch ou l'humoriste est apparu vêtu d'une camisole de force.

"J'ai touché la jupe d'une fille, ce n'est pas bien, je le sais, je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Du coup, j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement de mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries", explique-t-il en préanbule pour justifier son accoutrement.

Néanmoins, Laurent Baffie devient par la suite plus sérieux: "Je m'excuse auprès de Nolwenn, parce que la pauvre est venue défendre un album formidable et on ne lui parle que de ça. Et moi qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais parler de ça, on va me jeter la séance à la gueule".

"Et je voudrais te remercier Thierry pour avoir coupé la séquence avec Monica Belucci quand je lui arrache le soutien-gorge. Tu m’as sauvé la vie", reprend-t-il sur le ton de l'humour provoquant avant de conclure avec gravité: "Mais tout ça renvoie à une image désagréable et je comprends les filles qui ont été choquées par ça. Je ne le referai plus. Ce n'est pas bien".

La chanteuse bretonne avait pris la défense de l'humoriste lors d'un entretien accordé au Parisien. "Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, suite aux nombreux signalements reçus, le gendarme de l'audiovisuel (CSA) a décidé d'ouvrir une enquête il y a quelques jours, une action qui pourrait valoir à Laurent Baffie des sanctions. Face à cette polémique, le chroniqueur a décidé de sortir de son silence peu après les faits à travers un tweet sarcastique: "Qui vient à ma lapidation demain?", a-t-il ainsi écrit.