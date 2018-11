Gilets jaunes: le "compteur officiel" censuré sur Facebook?

Mardi 27, un internaute créait le groupe Facebook "Compteur officiel de gilets jaunes" pour, comme son nom l'indique, permettre de dénombrer la quantité de gilets jaunes en France. Et la page a rencontré un succès fulgurant.

En seulement 24 heures, les créateurs du groupe revendiquaient ainsi un million de membres. Pourtant, le compteur Facebook indiquait "seulement" 580.000 adeptes.

Idem ce jeudi 29. Alors que les administrateurs de la page se félicitaient d'être plus de 1,8 millions de membres, le compteur Facebook lui en indiquait environ 985.000.

Pire encore, il est assez compliqué d'entrer dans ce groupe et pas à cause de la configuration de la page. De nombreux internautes sont tombés sur un message d'erreur bien étrange lorsqu'ils ont cliqué sur l'icône "rejoindre".

"Vous être temporairement bloqué. Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisée à l’utiliser".

Il n'en a pas fallu plus à certains pour crier à la censure. Pourtant, il n'en est rien. Il semblerait en effet que le problème provienne du réseau social lui-même: l'engouement autour de cette page est tel qui semblerait que le site ne suive pas assez vite les nouveaux ajouts.

L'administrateur de la page faisait part de ce bug à des internautes mercredi 28, alors que ceux-ci n'arrivaient pas à "rejoindre" le groupe. Il leur expliquait que le compteur n'était "pas bloqué", malgré les apparences.

Les invitations d'amis sont aussi impactées et les administrateurs demandent "à Facebook de s'expliquer sur la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas s'inscrire sur ce groupe". Pour certains le compteur ne montait plus, pour d'autres il descendait même.

Difficile à dire cependant si le bug sera résolu par le réseau social puisque la page rencontre de plus en plus de succès et les demandes vont être de plus en plus importantes.

Ce "compteur officiel" a été mis en place pour dénombrer la quantité de gilets jaunes présents en France. Depuis le début du mouvement en effet, seul le ministère de l'Intérieur (accusé par certains de minimiser les chiffres) est l'instance qui compte les manifestants.

Lancé en grande partie sur les réseaux sociaux et sans l'aide de syndicats ou de partis, le mouvement des gilets jaunes n'a effectivement pas de moyen de comptage.

Recourir à Facebook pour un "comptage officiel" est cependant vain. Un clic sur le réseau social ne veut absolument pas dire que l'internaute était dans la rue lors des blocages et autres manifestations.

Par contre l'engouement suscité par cette page montre bien quelque chose: le mouvement est très soutenu et populaire. Un sondage Elabe pour BFMTV arrivait à cette même conclusion mercredi: 75% des Français se disaient favorables au mouvement de protestation des gilets jaunes.