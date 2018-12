Gilets jaunes: Ruth Elkrief et Xavier Mathieu s'écharpent sur BFM (vidéo)

Nombre de gilets jaunes en ont déjà fait leur champion. L'ancien syndicaliste de la CGT Xavier Mathieu, désormais gilet jaune, a fait forte impression mercredi soir sur le plateau de BFMTV au cours d'une soirée consacrée à la contestation. L'ancien ouvrier de Continental s'est écharpé en direct avec la journaliste Ruth Elkrief dont il dénonçait le "mépris de classe".

Xavier Mathieu a conclu son intervention sur ces mots: "Oui, Macron va dégager. Il va falloir qu'il vire cette Assemblée nationale, qu'il ne respecte même pas. Il ne respecte même pas ses élus". Après quoi, Ruth Elkrief lui a fait cette remarque étonnante: "On voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui (ce qui est vrai, NDLR)". Une réflexion qui déclenche la stupéfaction de l'ancien Conti.

La meilleure partie du débat de @BFMTV sur les #GiletsJaunes où Xavier Matieu remet à sa place @ruthelkrief #SortirDeLaCrise pic.twitter.com/dyCsMUZw2D — Citizen Karl (@angekarl) 5 décembre 2018

"Vous avez beaucoup de passion et beaucoup d’éloquence et beaucoup de talent dans la communication", précise rapidement la journaliste. "Ça fait dix ans que je fais des débats télé, quel rapport avec le comédien?", rétorque, visiblement blessé, Xavier Mathieu qui ajoute: "Madame Elkrief, vous ne me prendrez pas de haut! Le mépris de classe, il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps!".

Lire aussi - Le recul de Macron renforce la détermination des gilets jaunes

Ruth Elkrief poursuit tout de même de son côté: "Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. On a décidé que tout le monde parlait, on fait un tour de table, on se respecte autour de la table et je n'ai aucun mépris de classe pour personne".

Alors que le député Stanislas Guerini a tenté de lui répondre, l'ex-syndicaliste lui lance: "Allez, fais-moi la morale!". Une interruption qui fait bondir la journaliste. "Il est en train de vous répondre! Vous savez ce que c'est de parler? Parler? Vous adorez parler", a répliqué Ruth Elkrief. "Parler, hein? Hey le prolo! Parler, tu sais ce que ça veut dire?", a rétorqué séchement Xavier Mathieu en imitant la journaliste.

Grosse ambiance.