Google célèbre l'arrivée du printemps avec un Doodle rappelant le réveil de la nature

Pour ceux qui l'auraient oublié, le Doodle du jour de Google ne manquera pas de vous le rappeler: ce 20 mars, c'est l'équinoxe, autrement dit le premier jour du printemps dans l'hémisphère nord. Et donc le premier jour de l'automne dans l'hémisphère sud. Mais Google s'intéresse apparemment à l'hémisphère regroupant les principaux pays développés, en montrant une animation où un petit rongeur sort de son terrier pour allez cueillir la première fleur qui annonce pour bientôt la belle saison.

Détail amusant cependant: le printemps tombe le 20 mars cette année, ce qui semble étonner beaucoup de gens qui pensent que l'arrivée du printemps doit plutôt survenir le 21. Ces derniers ont raison… mais en partie seulement.

En réalité l'équinoxe, qui est le moment où le soleil franchit l'équateur et change d'hémisphère. Il va donc faire éclairer plus longtemps l'hémisphère nord que l'hémisphère sud (expliquant pourquoi le jour dure plus que la nuit au printemps et en été). Le jour de l'équinoxe représente ce basculement, avec la particularité ce jour-là que la nuit et le jour dure la même période de temps, soit 12 heures.

Or, ce jour peut arriver précisément entre le 19 mars et le 21 mars. Effectivement, c'est le 21 qui se produisait majoritairement depuis 1950 l'équinoxe, mais le 20 mars a repris le flambeau depuis dix ans. Et mieux vaudra s'y habituer: le prochain équinoxe un 19 mars aura lieu en 2044, et le prochain printemps débutant le 21 mars, la date la plus intuitive, ne sera une réalité qu'en 2102.