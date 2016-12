Google Doodle: Charles Macintosh, le chimiste écossais qui n'aimait pas la pluie

Charles Macintosh a beau avoir un chapeau troué qui ne le protège en rien de la pluie, cela ne l'empêche pas de garder le sourire sur le Google Doodle de ce jeudi 29. Et pour cause, le chimiste dont ça aurait été le 250ème anniversaire est déjà bien protégé par l'invention qui l'a rendu célèbre: non pas l'ordinateur d'Apple mais l'imperméable.

Il n'est pas si étonnant que cette révolution pour l'époque -désormais si ancrée dans notre quotidien parfois pluvieux- vienne d'un Ecossais. Le pays des cornemuses et des Highlands étant aussi connu pour son climat très légèrement humide (une dizaine de jours de pluie par mois) et un vent capable de faire rendre l'âme à bien des parapluies.

Né en 1776 à Glasgow, Charles Macintosh était à la fois le fils d'un industriel et un passionné de chimie dès le plus jeune âge. Un héritage et un intérêt précoce qui lui ont permis de fonder dès sa 21ème année sa propre usine de produits chimiques.

Il y produira notamment de l'alun et mettra au point une poudre blanchissante qui assurera sa fortune ainsi que son siège à la Royal Society, l'équivalent britannique de l'Académie des sciences. C'est en 1823 qu'il dépose le brevet de son invention. L'homme avait eu l'idée d'associer les propriétés du caoutchouc et des résidus de charbon provenant des usines pour obtenir une matière dont il pouvait enduire les tissus pour les rendre imperméables.

Il ajoutera un "k" à son nom pour baptiser son invention "Mackintosh". Elle connaîtra un franc succès dans les années 1830, et cela malgré le fait qu'à l'époque ce mélange donne aux vêtements une odeur assez désagréable.

Le nom du manteau est devenu aujourd'hui celui de la marque qui commercialise encore des imperméables, en particulier au Japon. Un long chemin parcouru depuis Glasgow.