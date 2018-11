Google doodle: qui est Charles-Michel de L'Épée?

Il est l'un des précurseurs de l'enseignement spécialisé pour les sourds. Ce samedi 24, Google rend hommage à Charles-Michel de L'Épée à travers son traditionnel Doodle. Il célèbre de 305e anniversaire de cet abbé français qui a posé les bases du langage des signes en observant les malentendants communiquer entre eux avec des signes.

En effet, possédant une fortune personnelle conséquente, l'abbé né en 1712 à Versailles, avait décidé de consacrer son temps aux œuvres de charité. Entre 1760 et 1762, il a découvert deux sœurs sourdes à Paris, qui communiquaient entre elles par des signes. Les prenant sous son aile, il a étudié les gestes grâce auxquels les eux sœurs se "parlent".

Il a alors l'idée de codifier ces signes afin d'en faire un moyen de compréhension et d'expression universelle. Pour enrichir le vocabulaire de sa nouvelle langue et la tester à plus grande échelle il va accueillir plusieurs dizaines d'enfants sourds dans sa demeure et leur consacrer une part importante de sa fortune au point de finir sa vie dans la pauvreté. Si sa manière de concevoir la langue des signes sera jugée a été par la suite contester, notamment à cause de son rapprochement à la syntaxe française, et s'il ne l'a pas inventée, il a incontestablement contribué à impulser le développement de la Langue des signes française (LSF).

En 1791, deux ans après sa mort, l'Assemblée nationale l'a reconnu en décrétant que son nom serait inscrit comme bienfaiteur de l'humanité et que les sourds bénéficieraient des Droits de l'homme.

L’institut qu’il avait créé existe toujours aujourd'hui, mais il s’est transformé. Il assure un enseignement en LSF. Il s'agit d’un des quatre Instituts nationaux pour jeunes sourds, situé rue Saint-Jacques à Paris, les autres étant à Metz, Chambéry et Bordeaux.