Google Teller, l'appli qui vous dit quand Google collecte vos données

Voulez-vous savoir quand Google collecte vos données ? Une application gratuite vous alerte chaque fois que c'est le cas, notamment quand vous êtes sur Internet...

Chaque pas que vous faites sur le web est connu de Google, d’autant plus si vous utilisez les applications de Google ou naviguez sur Chrome. Le "flicage" se produit même à travers certaines messageries sur Android. Pour avoir une idée de l’ampleur de cette collecte, une application gratuite permet d'être alerté en temps réel, chaque fois que Google collecte vos données de navigation, ce qui donne une idée très précise des envois constants de données personnelles, dont les utilisateurs d’Internet et des produits Google ne sont pas toujours conscients.

Un bip à chaque envoi de données

Créée par le développeur hollandais Bert Hubert, l’appli est conçue pour émettre des notifications lorsque vos données sont envoyées à l'une des adresses IP publiques de Google. Seuls les utilisateurs de Linux peuvent se servir de l’application pour l’instant. Mais les utilisations réalisées et visibles dans une vidéo de démonstration sont suffisantes pour illustrer l’ampleur de la surveillance opérée par le géant navigateur.

Comme l’explique le site Life hacker, le problème de collecter des données (sous prétexte d’améliorer ses services), mis à part le fait que Google les utilise pour gagner de l'argent grâce à ses partenaires publicitaires, vient surtout des menaces extérieures. Le géant du web n’est pas épargné par les risques de sécurité (Google a récemment été victime d'une des plus grandes cyberattaques jamais enregistrées). Des hackers peuvent intercepter et divulguer les données des utilisateurs si elles ne sont pas correctement sécurisées, et ce risque est inhérent à toute entreprise qui collecte des données sur les utilisateurs, même Google.

Comment échapper aux trackers de Google ?

Il existe des navigateurs et des extensions de navigateur avec des contrôles de confidentialité renforcés, qui empêchent Google de détecter vos données de navigation.

Plus simplement, en fouillant minutieusement dans les paramètres de navigation, vous pouvez contrôler (plus ou moins) ce que Google collecte ou non. Et l'entreprise propose des sites pour que chaque utilisateur puisse télécharger les données qui le concernent. La plateforme "Google my Activity", par exemple, permet de savoir quelles données issues de l'historique des activités sur Google sont conservées. Elles sont classées par mot clé, et incluent les données liées aux recherches sur Google, mais aussi les itinéraires calculés sur Google Maps, les requêtes effectuées au sein de la boite mail, les vidéos consultées sur YouTube, etc. Toutes ces informations peuvent-être téléchargées ou effacées, et il est possible de configurer par défaut la sauvegarde ou non de ces données.

Mais attention, pour vous assurer que Google ne détienne pas vos informations, le seul moyen infaillible est de supprimer votre compte et de cesser complètement d'utiliser les produits de l'entreprise.