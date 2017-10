Google: un Doodle en hommage à Clare Hollingworth, la journaliste qui annonça l'invasion d'Hitler en Pologne

Nombreuses sont les femmes qui ont marqué l'Histoire. Et la journaliste Clare Hollingworth, en fait partie. Alors, pour célébrer le 106e anniversaire de sa naissance, Google a décidé de lui consacrer un Doodle sur lequel on peut la voir en train d'écrire un article de presse, visiblement dans la précipitation. Inconnue du grand public, cette femme, décédée le 10 janvier 2017 à Hong Kong à l'âge de 105 ans, a pourtant fait de grandes choses au cours de sa carrière, laissant derrière elle une trace indélébile.

En effet, elle est la première journaliste à avoir observé et rapporté les préparatifs de l'invasion de la Pologne par Hitler et son armée. Tout commence en août 1939, une semaine après avoir fait son entrée au Daily Telegraph. Souhaitant voir de quoi elle était capable, le journal lui demande alors de se rendre à la frontière germano-polonaise pour faire un sujet sur "l'aggravation des tensions en Europe".

Mais là-bas, elle fait une toute autre découverte: elle y voit de nombreuses troupes allemandes accompagnées de chars et de véhicules blindés, lesquels étaient initialement cachés par des toiles de jute. Mais le vent en avait décidé autrement ce jour-là.

Cette nouvelle fait donc la Une du Daily Telegraph le 29 août mais la jeune femme de 27 ans souhaite aller plus loin et éviter le pire. Quelques jours plus tard, le 1er septembre, elle décide alors de contacter l'ambassade britannique de Varsovie pour avertir de l'invasion allemande. Il s'agit du premier témoignage reçu par le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Finalement, grâce à son esprit d'aventurière, elle a traversé le monde dans le cadre de son métier. Elle a par exemple travaillé avec des réfugiés juifs en Pologne, couvert les guerres civiles grecques et algériennes et a même été la première personne à interviewer Mohammed Reza Pahlavi, le shah de l'Iran.