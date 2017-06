Google: un Doodle pour célébrer le solstice d'été, le jour le plus long de l'année

C'est le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. En ce mercredi 21 juin, Google a voulu mettre en lumière le solstice d'été, un évènement annuel qui marque le début de la saison estivale. Et pour l'occasion, le géant américain a réalisé un Doodle animé sur lequel les internautes peuvent apercevoir un vers de terre se prélasser sous la terre. En pleine sieste, il va être réveillé par un oiseau, lequel mettra des coups de bec dans son habitation pour laisser passer la lumière. Visiblement ravi de cette initiative, l'animal décide alors de sortir ses lunettes pour profiter au mieux des rayons du soleil.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le solstice d'été est, rappelons-le, le jour de le plus long de l'année. Ainsi, le moment qui sépare le lever et le coucher du soleil peut dépasser les 16h contre 8h fin décembre lors du solstice d'hiver. Tous les Français pourront donc bénéficier ce mercredi d'une journée à rallonge avec, en prime, un soleil présent sur la totalité du territoire. Quant aux températures, elles s'annoncent élevées, voire très élevées… preuve que l'été a bien commencé. Il faut donc en profiter car à partir de demain, la durée d'ensoleillement diminuera chaque jour jusqu'au solstice d'hiver.

De tous temps, le solstice a été une date importante pour les peuples et synonyme de fêtes païennes, comme les festivités de la Saint-Jean (et ses fameux feux) au Moyen Age ou encore d'hommages à la nature et à la fertilité dans l'antique tradition druidique.

Pour rappel, dans l'hémisphère sud, le 21 juin marque le solstice d'hiver et le jour le plus court de l'année. Aux antipodes, où l'hiver commence, les habitants ne vont ainsi bénéficier que de quelques heures seulement de soleil: moins de dix en Nouvelle-Zélande, par exemple.