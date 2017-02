Google: un Doodle pour fêter la découverte par la Nasa de sept exoplanètes dont plusieurs "habitables"

Google a décidé de fêter l'annonce par la Nasa de l'existence de sept nouvelles exoplanètes. Une découverte majeure quand on considère que sur ces sept nouveaux astres, pas moins de trois peuvent être considérées comme "habitables". Le moteur de recherche propose donc une petite animation sur le thème de la découverte de ces nouvelles planètes depuis la Terre, rappelant la joie pour les scientifiques qui travaillent depuis vingt ans sur le projet de recensement le plus exhaustif possible de ces planètes hors du système solaire.

C'est le télescope spatial Spitzer qui a permis de faire la découverte prometteuse de ces sept planètes qui sont en orbite autour de la même étoile, et peuvent en théorie abriter de l'eau à l'état liquide, condition essentielle pour l'apparition de la vie.

Ce n'est pas la première fois que des exoplanètes laissent penser que la vie est possible à leur surface, mais c'est une première par contre pour un nombre aussi important, avec en plus la caractéristique d'être pour certaines habitables donc.

L'étoile autour de laquelle tournent ces planètes a été baptisée Trappist-1. Située à 40 années-lumière de la Terre, soit pas moins de 378 millions de millions de kilomètres, il y a peu de chances que l'homme puisse s'y rendre avant plusieurs décennies, mais dans l'absolu, il ne s'agit pas d'une distance si grande que cela à l'échelle de l'Univers.

Les sept planètes n'ont pas encore de nom officiel, mais la Nasa a déjà décidé de les surnommer "les sept merveilles". Un signe de plus s'il en fallait du caractère exceptionnel de la découverte.