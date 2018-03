Google: un Doodle pour la Journée internationale de la femme

Il leur rend honneur à sa façon. A l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui a lieu jeudi 8 mars, Google a réalisé un Doodle très particulier qui devrait probablement plaire au plus grand nombre.

Ceux qui sont familiers avec ces petits dessins "savent que nous célébrons fréquemment des femmes extraordinaires à travers l'histoire telles que des inventeurs de premier plan, des scientifiques, des écrivains, des artistes, des activistes, des philanthropes, et ainsi de suite", a expliqué la firme de Moutain View précisant qu'aujourd'hui, elle voulait profiter de l'occasion pour "célébrer les histoires et les voix d'un autre groupe de femmes extraordinaires, les femmes de tous les jours vivant dans le monde entier".

Ainsi, au travers de petits dessins interactifs, les internautes peuvent lire pas moins de 12 bandes dessinées réalisées par des dessinatrices."Chaque histoire représente un moment, une personne ou un événement qui a eu une incidence sur leur vie en tant que femmes", a précisé Google dans son communiqué mentionnant au passage le site web de chacune des artistes.

"Ce projet a été un voyage incroyable pour nous, et nous avons été émus par la franchise, l'intimité et la bravoure des histoires de nos contributeurs", a ajouté la firme de Moutain View remerciant les lecteurs et tous ceux qui se sont impliqués dans cette belle aventure.

Elle a également tenu à délivrer une mention spéciale à toutes les femmes "de notre propre vie qui continuent à bouger et à changer le monde avec leurs propres histoires" invitant celles qui le souhaitent à raconter la leur via le hashtag #HerStoryOurStory.