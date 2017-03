Google: un Doodle qui présente l'étrange animal qu'est le Dragon de Komodo

Ceux qui ont allumé leur ordinateur et lancé une recherche sur Google n'ont pas pu manquer le Doodle (illustration affichée par le moteur de recherche) du jour. Il représente un étrange animal, un Dragon du Komodo, une espèce se rapprochant du varan. Ce gros, très gros lézard peut mesurer trois mètres et peser 70 kilos. Il vient d'Indonésie, dans les Petites îles de la Sonde. Il mesure cent fois la taille du plus petit de ses congénères, à ce titre il est le plus grand lézard du monde.

Google propose aux utilisateurs une interaction avec ce Doodle, en leur proposant un petit quiz. A travers leurs réponses, ils en apprennent un peu plus sur cet animal méconnu du grand public. Par exemple, le Dragon de Komodo a un gros appétit et peut manger jusqu'à la moitié de son poids en un repas. Il est également bon chasseur puisque grâce à son odorat il est capable de sentir sa proie jusqu'à 10 kilomètres à la ronde.

Malgré son poids, il peut atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h. Pas inoffensif pour l'homme, cet animal peut mordre. Originaires d'Indonésie, ils vivent en majorité dans le parc national du Komodo.

Au même titre que le tigre ou le panda, le Dragon de Komodo fait partie des animaux en voie de disparition. Selon les différentes études menées par le parc, il survivrait entre 3.000 et 5.000 espèces. Ce reptile géant n'a pas de prédateur naturel mais les hommes représentent leur plus grand danger puisqu'il chasse le même gibier, entre autres les cochon sauvages, les buffles d'eau ou les biches.