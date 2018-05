Grâce à Twitter (et à Casino), il offre deux ans de courses aux Restos du Cœur

C'est ce qu'on appelle une belle initiative. Depuis plusieurs années, certains utilisateurs de Twitter interpellent des marques sur le réseau social afin de leur demander combien de "retweets" ils devront atteindre pour obtenir gratuitement un produit. Une façon pour l'entreprise de se faire de la publicité à moindre frais.

Il y a quelques jours, Damien Mescudi a demandé au groupe Casino combien il lui faudrait de "retweets" pour obtenir "un an de course". Contacté par France-Soir, il explique: "C'est une mécanique que je voyais beaucoup passer sur Twitter notamment pour se faire offrir des choses futiles. Je me suis dit qu'il fallait l'utiliser pour faire quelque chose de vraiment utile".

Le groupe lui a alors répondu qu'il devrait obtenir 100.000 "retweets" en moins de 24 heures pour réaliser ce défi. Le jeune homme précise immédiatement que cette carte cadeau devra être envoyée, non à sa personne, mais à l'adresse du service donateur des Restos du Cœur. Damien, qui travaille dans le monde de la publicité, a expliqué avoir contacté "plusieurs autres marques de grande distribution avant d'obtenir cette réponse positive".

Venez, pour une fois on fait quelque chose de bien avec ce truc de "Gneugneugneu combien de RT pour une XBOX". pic.twitter.com/fU3bLlOShr — Damien Mescudi (@DamienMescudi) 15 mai 2018

Damien Mescudi a réalisé une capture d'écran de cet échange avec Casino et, fort de sa communauté de près de 18.000 abonnés, a demandé à obtenir les "retweets" nécessaires pour réaliser cette belle action, mardi 15 à 16h20. "Ma crainte était que le compteur reste bloqué à 80.000 au 90.000 et que l'on ait fait tout ça pour rien", confie-t-il.

Mais finalement, les 100.000 "retweets" ont été obtenus ce mercredi 16 à 10h, soit moins de 18h après son premier tweet.

Beau joueur, Casino a honoré son engagement en annonçant que ce n'est pas un mais deux ans de courses que le groupe offrait donc aux Restos du Cœur. Joint par France-Soir, une porte-parole de Supermarché Casino a expliqué que pour définir la somme à verser, le groupe s'était "basé sur un panier hebdomadaire de 40 euros sur 52 semaines". "Nous l'avons multiplié par deux lorsque nous avons su que c'était pour les Restos du coeur", a expliqué la même source. Soit la somme de 4.160 euros.

"J'ai ressenti un sentiment de plénitude quand j'ai atteint les 100.000 retweets. C'est peut-être banal de dire ça mais ça m'a vraiment fait chaud au coeur quand je me suis dit que d'un coup 100.000 personnes se sont dites: «on va offrir à manger à des gens qui son démunis»", explique avec émotion Damien Mescudi. Et d'ajouter: "Ca me motive pour m'impliquer un peu plus au niveau personnel et également au niveau professionnel pour multiplier les actions de ce genre".

Sur la période 2016-2017, les 71.000 bénévoles de cette association créée par Coluche en 1985 ont distribué plus de 135 millions de repas aux plus démunis, ont accueilli plus de 800.000 personnes pendant l'hiver et ont offert à plus de 5.500 enfants leurs premières vacances.

Pour faire un don à l'association, il suffit d’envoyer un chèque ou un mandat libellé à l’ordre des Restos du Cœur accompagné, si possible, d’un bulletin de soutien rempli et imprimé à: Les Restaurants du Cœur – Service Donateurs – 42 rue de Clichy – 75009 Paris.