Prix de Diane: top départ de la journée hippique la plus sportive et la plus élégante

Au programme de la journée: courses de galop, DJ set de Synapson, concours d'élégance Mademoiselle Diane par Longines, pique-nique chic, animations… Le village de Diane est vivant ce dimanche 18.

C'est un rendez-vous incontournable autant pour les fans, les sportifs ou les célébrités. Le prix de Diane, évènement hippique très couru depuis 1843, accueille la plus belle course de pouliches du monde.

Le départ de la course est historique cette année. Un total de 16 pouliches sont en lice pour le grand prix qui aura lieu à l'hippodrome de Chantilly, dans l'Oise. Les habituelles favorites comme Shutter Speed, Rhododendron, Terrakova, Kitesurf, On The Moon Again, Sister Charlie, Senga et Monroe Bay seront évidemment présentes. Une nouvelle fait notamment son arrivée sur la grille de départ, il s'agit de Mademoiselle Marie, la première marseillaise à venir tenter sa chance à Paris.

De nombreuses personnalités sont attendues ce dimanche à Chantilly. Pour le concours d'élégance, la top-modèle Stephanie Seymour, Gaspard Proust, Audrey Dana ou encore Capucine Anav seront présents. La lauréate du concours, présidé par Sophie Thalmann, sera récompensée par la championne américaine de ski, Mikaela Shiffrin.

Etat d'urgence oblige, l'hippodrome de Chantilly sera extrêmement surveillé selon Le Parisien. Alors qu'il y avait déjà des systèmes de sécurité classiques tel que les fouilles à chaque entrée de l'hippodrome, cette année, des chiens démineurs, une trentaine de militaires de l'opération Sentinelle et une centaine de gendarmes sont en outre mobilisés pour la sécurité du site.