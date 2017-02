Greffé du rein et du foie, Pierre Ménès, bien que toujours convalescent, annonce son retour à la télévision (VIDEO)

"Ca va être difficile de me traiter de gros con maintenant". Pierre Ménès, toujours convalescent, n'a pas perdu son humour, un brin sarcastique, qui le caractérise si bien. L'illustre consultant sportif du Canal Football Club (sur Canal+), greffé il y a bientôt deux mois du rein et du foie suite à une cirrhose dite NASH (non liée à l'alcool mais au sucre), est apparu souriant mais terriblement amaigri vendredi 3 au soir dans une interview en tête à tête avec son ami et collègue Hervé Mathoux. "Je fais 88kg. Ca va être difficile de me traiter de gros con à la télé. Con tout court, ça ne sera pas mal".

S'il a maigri, il va aujourd'hui beaucoup mieux et envisage même de revenir sur les plateaux de télévision assez rapidement. Au printemps, il le souhaite. "J'ai été à l'hôpital Necker mardi (31 janvier, NDLR). Les médecins sont enchantés des résultats des greffes. Le foie va super bien, le rein va super bien. C'est inespéré d'être dans cet état-là. C'est une renaissance" a-t-il confié à Hervé Mathoux.

Pour répondre à vos nombreuses questions adorables je vais beaucoup mieux.Les greffes sont un succès. Retour au Cfc en mars avril #rebirth — Pierre Ménès (@PierreMenes) 1 février 2017

"Je ne pense qu'au jour où je vais revenir" sur le plateau du CFC, a-t-il encore déclaré, assurant pouvoir faire l'émission aujourd'hui mais "le problème c'est (qu'il) ne (se) déplace pas encore de façon optimale". En attendant, "Pierrot", comme tout le monde le surnomme, continue de donner des notes aux footballeurs qui jouent le dimanche soir, dans sa chronique "les tops et les flops". Il fait également régulièrement profiter les internautes de ses analyses et/ou avis sur Twitter, réseau social où il reçoit énormément de messages de soutien depuis le début de son absence, il y a six mois.

(Voir ci-dessous un extrait de l'interview de Pierre Ménès)