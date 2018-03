"Grey's Anatomy": deux actrices emblématiques virées de la série

Grey's Anatomy ne sera plus jamais pareil à l'issue de la 14e saison. Sarah Drew et Jessica Capshaw ont annoncé jeudi 8 sur les réseaux sociaux qu'elles quittaient la série. Elles interprétaient respectivement April Kepner et Arizona Robbins depuis 2009.

Et si elles sont si touchées par cette décision, c'est tout simplement parce qu'elles n'en sont pas à l'origine. C'est en effet la production qui a décidé de les écarter.

Sarah Drew (alias April Kepner) s'est emparée de son compte Instagram jeudi pour expliquer la situation et confier le choc qu'elle avait reçu lorsqu'elle a appris qu'elle était virée.

"Merci pour tout votre amour. Je sais que vous êtes tristes. Je le suis aussi. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'encaisser cette information. Cela fait 48 heures que je suis au courant, mais je ne suis toujours pas prête à faire mes remerciements et une grande déclaration retraçant mes neuf années dans la série. Ca viendra plus tard. Voici tout ce que je peux dire pour l'instant: Je vous aime, et j'aime April, et son histoire n'est pas encore terminée", a-t-elle ainsi écrit sur le réseau social.

Jessica Capshaw (alias Arizona Robbins) a aussi confié son émotion à ses fans et dit à quel point elle était fière d'avoir représenté la communauté LGBT pendant dix ans à la télévision. Elle incarne une lesbienne à l'écran. Arizona Robbins a été longtemps en couple avec Callie Torres (Sara Ramirez, qui a quitté la série à l'issue de la saison passée).

Mais, comme l'a dit Sarah Drew, l'histoire d'April et Arizona n'est pas tout à fait finie. Tous les épisodes de la saison 14 n'ont pas encore été tournés et les deux actrices sont donc toujours présentes en plateau.

Les fans, très en colère contre la production -qui a tué ou fait partir tous les grands personnages de la série (George, Izzie, Lexie, Mark, Derek, Callie…)-, espèrent au moins qu'elles auront le droit à un "happy ending".