"Guignol": Omar Sy répond à Eric Zemmour et tacle les journalistes Daphné Bürki et Anne-Elisabeth Lemoine (vidéo)

L'échange d'amabilités entre Omar Sy et Eric Zemmour se poursuit et s'étend. L'acteur a répondu ce jeudi 12 au polémiste qui avait lui-même réagi à d'anciens propos de la star d'Intouchables. Mais Omar Sy s'en est également pris aux journalistes qui font selon lui le jeu d'Eric Zemmour.

L'écrivain et chroniqueur était en effet invité dans C à Vous sur France 5 mardi 10. La chroniqueuse Anne-Elisabeth Lemoine lui avait alors montré des images d'Omar Sy qui dénonçait en 2016, les "guignols (...) qui vont aller dans la provocation, la caricature, (...) qui vendent des livres, du vomi" et font monter l'extrême-droite. Il avait refusé de citer nommément Eric Zemmour pour "ne pas donner d'importance à qui que ce soit".

"C'est toujours intéressant de se faire traiter de guignol par un guignol. (...) J'ai appris depuis longtemps ce que valent la culture et les convictions de tous ces acteurs. Ça ne me fait ni chaud ni froid", a répondu celui-ci mardi.

L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais a rebondi ce jeudi dans Bonjour la France, émission d'Europe 1 animée par Daphné Bürki. Celle-ci a interrogé Omar Sy -en promotion pour son prochain film Knock- sur la polémique.

Celui-ci a rappelé n'avoir pas cité Eric Zemmour à dessein afin de ne pas lui faire de publicité "parce que je connaît son système. Il fait de la provoc' pour la provoc''. Et d'ajouter "il ne faut plus qu'il soit invité car c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine (en 2011 puis en 2016,NDLR) et ça, personne ne le dit".

Mais l'acteur a également dénoncé le rôle des journalistes dans cette stratégie: "là, Daphné, sans le vouloir, vous êtes rentrée dans son système: on repasse son extrait, on reparle de lui et comme ça il est présent dans les médias jour après jour", a-t-il reproché à l'animatrice, poursuivant: "Là, on participe à ce système et vous m'obligez à lui répondre. Et du coup, on va passer mon extrait et lui va répondre et ce n'est jamais terminé (...) Posez-vous la question la prochaine fois que vous faites un truc comme ça, vous lui faites un joli cadeau".

Et il n'a pas oublié Anne-Elisabeth Lemoine qui a ressorti cet extrait vieux d'un an. "Elle associe son nom (celui d'Eric Zemmour) au mien, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je n'ai pas envie d'être traîné dans la boue avec les cochons", a-t-il déclaré, espérant probablement conclure la polémique.