Halle Berry: presque nue sur Instagram, l'actrice plus sexy que jamais (PHOTOS)

A 50 ans, Halle Berry a de quoi rendre jalouse des milliers de femmes. Pour le plus grand bonheur de ses fans, l'actrice a publié sur son compte Instagram une photo d'elle dans une tenue blanche transparente qui laisse dévoiler ses formes. Et on peut dire que la star est plus radieuse que jamais. Au milieu d'un champ et les bras ouverts, celle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour A l'ombre de la haine semble épanouie depuis son divorce d'avec Olivier Martinez. Et elle n'a pas hésité à faire de l'humour dans la légende de son cliché. "Moi quand quelqu'un me dit: +je viens et j'amène le goûter", a-t-elle écrit.

With open arms I welcome 50... I'm so blessed to be here! Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry) le 14 Août 2016 à 12h23 PDT

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que l'ex-James Bond girl fait parler d'elle. En début de mois, elle avait également posté sur son compte Instagram une photo d'elle très (très) sexy où elle montrait en grande partie sa poitrine: elle avait posé nue sous une robe à franges. Dans sa légende, elle avait remercié toute l'équipe qui s'était occupée d'elle durant les Oscars, une cérémonie lors de laquelle elle avait été aperçue dans une robe magnifique qui mettait en valeur toutes ses courbes. Mais finalement, ce n'est pas cette photo qui avait créé l'engouement auprès des internautes mais bien la vidéo dans laquelle elle retirait ses vêtements et plongeait nue dans une piscine.

After a long award show a girl can't wait to take it off! @brunomars #24kmagic Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry) le 26 Févr. 2017 à 21h41 PST

Pour rappel, la belle brune a été mariée au joueur de baseball David Justice, au chanteur Eric Benét, avant de partager la vie entre 2005 et 2010 du mannequin québécois Gabriel Aubry (avec qui elle a eu une fille, Nahla, le 16 mars 2008), puis de 2012 à 2015 de l'acteur français Olivier Martinez (avec qui elle a eu un fils, Macéo, le 5 octobre 2013). En novembre 2012, Gabriel Aubry et Olivier Martinez en sont venus aux mains et Halle Berry et Olivier Martinez ont annoncé leur divorce en octobre 2015 mais sont restés bons amis, si l'on en croit les gazettes.