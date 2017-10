Harcèlement sexuel au travail: une soirée spéciale sur France 2, un téléfilm avec Armelle Deutsch au programme (vidéo)

L'heure est à la mobilisation. France 2 a décidé de s'attaquer au harcèlement sexuel au travail avec une soirée spéciale consacrée à ce sujet. En première partie, à 20h55, la chaîne de télévision a donc programmé un téléfilm baptisé Harcelée porté par Thibault de Montalembert et Armelle Deutsch. Réalisé par Virginie Wagon, il raconte l'histoire d'une salariée persécutée par son patron.

"Cela m’a intéressée de parler de ce sujet extrêmement tabou dans tous les milieux. Là on parle d’une femme, mais il y a aussi des hommes qui sont harcelés moralement. La réalisatrice a pris le parti d’y aller carrément, car on n’est pas que dans le harcèlement moral, on bifurque vers le harcèlement sexuel", a déclaré l'actrice française lors d'une interview au Figaro. Et d'ajouter: "Ce sont des sujets très forts et j’ai appris énormément de choses par rapport à tout ça".

Celle qui a remporté en 2016 le prix de la meilleure interprétation féminine pour ce film a également tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles de nombreuses femmes restent muettes. "Plein de gens se demandent pourquoi ces femmes ne parlent pas. En fait, arrive un moment - de ce que j’ai compris en interprétant ce personnage - où on se sent coupable. On se dit: +C’est à cause de moi, je l’ai séduit+".

Puis, après le téléfilm, en deuxième partie de soirée, les téléspectateurs retrouveront un numéro du magazine Infrarouge: Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous. Un reportage qui décrypte ce fléau à grand renfort de témoignages. Enfin, un débat, animé par Marie Drucker, viendra clôturer cette soirée.

Pour rappel, ce phénomène touche au total une femme sur cinq. Selon le site officiel de l'administration française, le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Son auteur peut également devoir verser des dommages et intérêts à sa victime.