Hulu relance la série "Veronica Mars" avec Kristen Bell (vidéo)

C'est officiel. Douze ans après avoir fait ses adieux à Neptune (ville fictive de Californie), le personnage de Veronica Mars va reprendre du service pour une quatrième saison qui comportera huit épisodes.

C'est la plateforme Hulu qui a officialisé la nouvelle en donnant une date de retour et en mettant même en ligne une petite bande-annonce, où l'on voit Kristen Bell, actrice principale de la série, assise derrière son bureau de détective privée.

Veronica Mars sera donc de retour sur la plateforme concurrente de Netflix le 26 juillet prochain. Et si ça marche, la possibilité d'une saison supplémentaire est à envisager.

Mais les fans, qui avaient eux-mêmes financé un film en 2014 au succès très contrasté, attendent de voir le résultat avant de se prononcer.

Dans cette saison 4, Veronica travaille toujours pour le cabinet Mars Investigations avec son père Keith, toujours incarné par Enrico Colantoni, qui figure bien au casting. Elle enquête sur le meurtre d'un adolescent, survenu pendant le Spring Break.

Les fans devraient être ravis du casting puisque les acteurs originaux ont presque tous rempilés.

From the #VeronicaMars table read. This is some indication of who is in episode 1. It doesn't mean your fave doesn't come in later. @IMKristenBell @PD3Official @golfstoomuch @jason_dohring @dawnn_lewis @pattonoswalt @ricocolantoni @IzabelaVidovic @ccollinsjr @dstarzyk pic.twitter.com/3dlrVlykqK

— Rob Thomas (@RobThomas) 14 novembre 2018