Il enterre une bouteille de vodka pour en profiter plus tard lors d'un festival

Alex, un jeune américain, a créé le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son ingéniosité. Lui et ses amis se sont rendus au festival Electric Zoo à Randsall's Island à New York, sur la côte est des Etats-Unis, entre le vendredi 1e et le dimanche 3 septembre.

Comme dans la majorité des événements de ce type, les bouteilles en verre étaient interdites pour des raisons de sécurité et il était prohibé d'entrer sur le site avec son propre alcool, puisque de la bière et autres spiritueux étaient en vente sur place.

Man Buries Vodka in Advance of Electric Zoo Festival, Digs It Up https://t.co/rT2S9uyLlk pic.twitter.com/ueyaLhHzT7 — viralblog (@viralblognet) 10 septembre 2017

Le festivalier, certainement peu enclin à devoir payer cher ses consommations, a donc décidé d'enterrer une bouteille de vodka sur les lieux du festival, quelques semaines avant.

Alors que les équipes de l'événement n'avaient pas encore investi les lieux, Alex et ses amis se sont rendus à Randall's Island Park pour y enterrer leur précieux breuvage, contenu dans une gourde de randonnée. La joyeuse équipe a ensuite vérifié les coordonnées GPS exactes de leur trésor grâce à Google Maps.

Le jour du festival les jeunes gens ont donc pu retrouver leur bouteille et s'enivrer, le tout sans être inquiétés par les organisateurs d'Electric Zoo où se produisaient DJ Snake, Martin Solveig ou Paul Kalkbrenner. "Je me rends à Electric Zoo depuis quatre ans maintenant, donc je connais très bien le relief", a expliqué Alex, qui sortira un livre dévoilant les astuces et secrets permettant de profiter au maximum des festivals dans quelques mois.

L'histoire, partagée sur les réseaux sociaux, a beaucoup fait rire et a été largement relayée, notamment par le site LAD Bible.