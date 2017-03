CNews: PPDA retrouve Laurence Ferrari, neuf ans après son éviction de TF1

Le 10 juillet 2008 restera un jour à marquer d'une pierre blanche dans le monde de la télévision. Ce jour-là, Patrick Poivre d'Arvor, illustre présentateur du JT de 20h de TF1, prenait la porte de la première chaîne française. Après un intérim d'Harry Roselmack pendant l'été, Laurence Ferrari avait repris le flambeau. Et depuis cette époque, PPDA et la journaliste de 50 ans ne s'adressent plus la parole. Il va pourtant bien falloir que les deux animateurs communiquent de nouveau ensemble, puisqu'ils se retrouvent désormais sur la chaîne d'information continue CNews (ex-i>Télé).

Dès vendredi 3, Patrick Poivre d'Arvor sera en effet à la présentation de deux émissions hebdomadaires: un magazine littéraire intitulé Vive les livres à 18h et une émission de décryptage de l'actualité (appelée + de recul) à 19h, avec Rachid Arhab pour lancer les débats.

PPDA et Laurence Ferrari, qui est, elle, la star principale de CNews aujourd'hui (elle y anime notamment du lundi au jeudi Le direct Ferrari à 19h), pourront toujours s'éviter dans les couloirs des locaux du groupe Canal, puisqu'ils ne travailleront pas forcément le même jour ni aux mêmes heures, mais lorsqu'ils se croiseront, leurs échanges risquent d'être tendus.

Il y a neuf ans, Patrick Poivre d'Arvor avait vécu comme une trahison son remplacement par Laurence Ferrari. Il l'avait d'ailleurs bien taclée dans les médias, et notamment dans Gala. "Laurence Ferrari était mon amie. Je l'ai connue avant tout le monde. Je pense l'avoir aidée et soutenue dans de nombreuses circonstances" avait-il notamment déclaré au passé, juste après avoir dit que, lui, ce n'était "pas dans (son) éthique de prendre la place de quelqu'un".

Laurence Ferrari n'a pour sa part pas commenté l'arrivée de PPDA à CNews, mais dans les coulisses de la chaîne, on raconte qu'elle ne voit pas cela d'un très bon œil. De son côté, Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes du groupe Canal, semble serein à l'idée de leurs retrouvailles. Il a notamment assuré dans Gala: "C'était un problème de chaîne, pas de personne. Ils ont un grand respect mutuel".