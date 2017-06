Inhumans: la date de sortie et la première bande-annonce de la nouvelle série Marvel dévoilées

Ils arrivent... Marvel et la chaîne ABC ont diffusé ce jeudi 29 la première bande-annonce d'Inhumans, la nouvelle série de science-fiction Marvel. La première saison sera consacrée à l'histoire des "inhumains", d'où le nom de la série, ces êtres dotés de superpouvoirs qui se réfugient sur Terre, à Hawaï précisément, après que leur planète d'origine a été la cible d'une attaque.

Dans cette première saison, on retrouvera certains personnages déjà connus de ceux qui ont regardé la série Agents Of S.H.I.E.L.D.

Pour les novices, l'intrigue de cette saison sera rythmée par la lutte du pouvoir entre deux frères: le roi Black Bolt, joué par Anson Mount, et son frère Maximus, incarné par Iwan Rheon. Le royaume des Inhumans va être renversé par le coup d'Etat militaire de Maximus et le roi Black Bolt n'aura pas d'autres choix que de fuir.

La chaîne américaine a aussi annoncé une date de diffusion pour la saison 1. Le premier épisode sera diffusé dans les salles de cinéma qui disposent de la technologie I-MAX le 1er septembre aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les salles obscures, ils devront patienter jusqu'au 29 septembre avec de découvrir la série sur le petit écran. La première saison contiendra 8 épisodes, Marvel espère se replacer sur le marché de la télévision grâce à cette nouvelle sortie.

Après Inhumans, Marvel sortira une nouvelle série en 2018 intitulée Cloak and Dagger et aura pour sujet deux adolescents, Tandy Bowen et Tyrone Johnson qui se découvrent des supers-pouvoirs.