Sexe sur un rond-point: l'étonnante confession coquine de Fauve Hautot (DALS) à Enora Malagré

C'est le genre de détails croustillants dont raffolent les réseaux sociaux. Fauve Hautot, la très populaire danseuse professionnelle, juge de Danse avec les Stars sur TF1 depuis deux saisons, n'a pas sa langue dans sa poche. Lundi 20, dans Le Van d'Enora Malagré sur Cstar (petite sœur de C8), la jeune femme est revenue sur un épisode… pas très glamour de sa vie. A la question "quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour?", elle a répondu: "Sur un espèce de rond-point (…), en extérieur, dans le Sud, c'était entouré de… voilà quoi. On s'était râpés le dos, c'était rigolo". Avant d'ajouter: "Je sais même plus où c'est, on avait bu et tout".

Elle avait déjà parlé de cette expérience sexuelle sur un autre plateau télé, celui d'Alessandra Sublet pour Action ou Vérité sur TF1, début septembre. A l'époque, elle avait répondu à la même question en disant avoir fait l'amour "sur un trottoir". L'aveu coquin avait évidemment fait le tour des réseaux sociaux et des médias, avec toutes les critiques et remarques que l'on peut imaginer. C'est pourquoi elle a tenu à remettre les choses dans son contexte, trouvant sans doute le coup du rond-point plus sexy.

Fauve Hautot, à l'affiche du spectacle musical Saturday Night Fever, encore présente sur la tournée Danse avec les Stars, est en couple depuis plusieurs années avec un certain Jules. Elle partage d'ailleurs régulièrement son bonheur à ses côtés en publiant quelques clichés sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. On ne sait en revanche pas s'il s'agissait de lui cette nuit-là, sur ce fameux rond-point…

