Instagram vs. Réalité: une blogueuse révèle la vérité sur les photos "parfaites" (images)

Montrer son corps sur les réseaux sociaux est devenu une habitude pour de nombreuses blogueuses et Instagrameuses. Imre Ceçen, une influenceuse suivie par plus de 285.000 personnes sur son compte Instagram a posté dimanche 4 juin une photo différente de celles dont elle a l'habitude. La blogueuse a tenu à être honnête avec ses admirateurs. Sur le cliché on y voit deux photos de ses cuisses à la piscine. A droite la photo de ses cuisses au naturel et à gauche la même photo photoshopée. En haut de la vidéo il y a écrit: à gauche : "Instagram" et à droite: "Réalité".

Son objectif: raconter l'envers du décor des photos prises sur Instagram à ses followers. La publication a été likée plus de 34.000 fois.

En commentaire de la photo, Imre Ceçen explique avec humour: "Vos jambes s'appuient contre une surface, elles sont supposées se développer! Cela ne signifie pas que vous êtes grosse. Même les muscles ressembleront à un énorme tas de viande informe quand il n'y a pas de fléchissement impliqué. Si vous ne voulez pas que vos jambes s'élargissent, peut-être que vous devriez investir dans des jambes en pierre".

Puis, la jeune femme explique sa technique pour rendre ses jambes plus fines sur ses photos Instagram: "J'ai dû cambrer mon dos comme une folle et tenir mes jambes en l'air pour prendre ce cliché. Je suis presque sûre d'avoir une hernie maintenant, ça a fait travailler mes abdos!".

Ce n'est pas la première fois, qu'Imre Cecen critique les "mensonges" d'Instagram. Elle a publié à plusieurs reprises des photos pour rappeler la différence entre des clichés Photoshop et la vraie vie.