Iris Mittenaere évoque les anciennes moqueries sur son physique... qu'elle dévoile avantageusement dans une photo (Vidéo)

Elle l'a avoué en larmes, et la confidence peut sembler à peine croyable de la part de celle qui a remporté le concours de Miss Univers 2016: Iris Mittenaere a été complexée par son physique durant son adolescence. Mal dans sa peau, elle était le sujet des quolibets de son entourage à cause de son poids. Précisons-le d'emblée, c'est parce que ce dernier était trop bas que la jeune femme de 24 ans aurait été raillé.

C'est en toute franchise, et avec une certaine émotion, que la reine de beauté qui trône au sommet de l'Olympe des Miss a avoué à Nikos Aliagas ses anciens complexes dans l'émission 50mn Inside, samedi 25.

Face à l'animateur, elle se laisse en effet aller à un aveu touchant: "J'étais très très maigre quand j'étais jeune. J'ai subi beaucoup de moqueries, dit Iris Mittenaere avant de fondre en larmes et de marquer une pause. Je pense que c'est une belle revanche. On peut avoir des moqueries et passer au-delà de ça. On peut être un peu spécial, ne pas forcément être la fille dans la norme". Le tout dans des sanglots étouffés et l'œil humide.

Elle se reprend cependant en délivrant un message d'espoir: "Chaque jour j'ai de plus en plus confiance en moi et c'est ça qui nous rend beau finalement. On ne peut pas être parfaite, je ne suis pas parfaite".

Pas parfaite, admettons, mais avec tout de même de sérieux atouts qui affolent la toile quand la demoiselle se dévoile. La belle s'est fendue d'un magnifique (mais très discret) "sideboob", soit une photo prise de profil, avec des vêtements suffisamment vaporeux pour dévoiler le galbe d'un sein.

Shooting by @gilles_bensimon for @parismatch_magazine @catherinetabouis Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 26 Mars 2017 à 12h06 PDT

Les plus observateurs remarqueront la présence d'un très discret et charmant grain de beauté, pile à l'endroit qui ne manquera pas d'agréger tous les regards.

