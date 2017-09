Iris Mittenaere: Miss Univers ose le décolleté XXL à la Fashion Week (photos)

Miss Univers fait tourner les têtes, et un simple t-shirt suffit. Iris Mittenaere a en effet à nouveau enflammé Instagram en postant jeudi 7 et vendredi 8 des clichés d'elle à New York, où elle se trouve depuis lundi. Si le physique de rêve de la française suffit à rendre la plupart de ses photos très sexy, le décolleté qu'elle a arboré jeudi lors du premier jour de la Fashion Week de New York a fait sensation.

Portant un ensemble a priori assez strict composé d'un pantalon et d'une veste bleu, elle a en revanche osé le body noir très moulant et doté d'un décolleté XXL qui mettait largement en valeur ses courbes généreuses. De quoi éclipser la présence de Kara McCullough, Miss USA 2017, qui posait alors à ses côtés et avait pourtant elle aussi combiné le tailleur à un décolleté assez profond.

Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 7 Sept. 2017 à 9h17 PDT

Publiée jeudi sur le compte Instagram de Miss Univers, la photo a recueilli eu une journée plus de 50.000 "likes" et de nombreux commentaires élogieux. Ils ont été presque aussi nombreux en seulement quelques heures pour une seconde photo postée ce vendredi 8, toujours depuis New York. Et là encore, la poitrine d'Iris Mittenaere était mise en valeur par une robe d'été très légère ne semblant tenir qu'à un fil.

Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 8 Sept. 2017 à 6h12 PDT

La jeune femme est assez active sur le réseau social de partage de photos, et même si elle conserve toujours le soupçon de pudeur nécessaire à son rang de reine de beauté (et à la politique stricte d'Instagram quant à la nudité), elle sait comment jouer de sa beauté et de sa sensualité pour le plaisir de ses fans, plus d'un million à travers le monde.