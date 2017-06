Iris Mittenaere se confie sur sa rupture avec Matthieu: "On ne partageait plus grand-chose"

Être la plus belle femme de l'univers n'est pas forcément facile tous les jours. Et Iris Mittenaere l'a appris à ses dépens. La jeune femme de 24 ans avait révélé début juin à Gala être célibataire depuis quelques mois. Si sa relation avec son désormais ex-petit ami, Matthieu, avait tenu lors de son année de règne de Miss France 2016, elle n'avait cependant pas fait long feu après la prolongation d'un an de sa vie sous les projecteurs, suite à son élection de Miss Univers 2017 fin janvier.

Relativement discrète sur sa vie privée malgré tout, elle avait décidé de sortir du silence pour mettre fin aux rumeurs qui la disaient en couple avec le chanteur M Pokora, suite à leur sortie ensemble à Roland-Garros, où ils étaient apparus assez complices.

Elle a à nouveau accepté de se confier sur la période de célibat qu'elle traverse actuellement, pour le journal suisse Le Matin dimanche 25. Période de célibat qu'elle vit, au passage, plutôt bien. "Ce n’est pas quelque chose de négatif d’être célibataire" a-t-elle ainsi expliqué.

C'est apparemment les inconvénients d'une relation à distance qui ont eu raison de son couple avec Matthieu. Mais pas que. "On n’a pas forcément signé pour cette vie. Mais ce n’est pas la raison principale du pourquoi on s’est séparés. Il est vrai que c’est important de se sentir soutenu. Il faut que la personne en face de moi comprenne ma situation et qu’elle le vive bien. Sinon ce n’est pas possible" a-t-elle aussi déclaré.

Libre comme l'air, elle cherche désormais un homme "ambitieux, gentil et simple" pour partager sa vie. Mais aussi quelqu'un qui comprendrait son "quotidien étrange".