Iris Mittenaere, de nouveau célibataire, répond aux rumeurs sur sa relation avec M Pokora (photo)

Alors qu'Iris Mittenaere était en couple avec son amoureux Matthieu depuis quatre ans, la jeune femme a annoncé mardi 6 au magazine Gala qu'ils était aujourd'hui séparés. Les rumeurs d'une possible relation avec le chanteur M Pokora allaient alors bon train.

A Roland-Garros le mardi 30 mai dernier, les deux stars s'étaient affichées côte à côte et très complices pendant le match de Gaël Monfils. Leur bonne entente avaient immédiatement fait naître des rumeurs. Mais pour la Miss Univers, il n'en est rien et le chanteur n'est qu'un ami, pour l'instant. La jeune femme a précisé qu'ils se connaissaient "depuis plus d'un an" et que le chanteur était seulement "quelqu'un de sympa" avec qui elle s'entendait "très bien".

Mais à l'avenir, une relation serait peut-être envisageable et en tout cas Iris Mittenaere ne ferme pas la porte. "On ne se connait pas forcément assez pour construire une histoire d'amour. Pour le moment on est amis... C'est compliqué quand on vit comme moi à New York... Et puis, ça fait très peu de temps que je ne suis plus avec Matthieu", a-t-elle confié.

Il faudra encore un peu de temps avant que la jeune femme retrouve un compagnon, Miss Univers n'est en effet séparée de son ancien chéri que depuis le mois de mars, et une relation de quatre ans ne s'oublie pas d'un claquement de doigt. Pourtant, la jeune femme s'est dit prête, depuis peu, à retrouver le "prince charmant": "j'aimerais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que je puisse aimer pendant des dizaines d'années".