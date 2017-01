ISS: Thomas Pesquet lance un concours d'écriture autour du "Petit Prince", les moins de 25 ans concernés

L'espace lui a donné des idées. Arrivé le 20 novembre dernier à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet a donné lundi 2 le coup d'envoi d'un concours d'écriture destiné aux enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans. "Pilote et astronaute, j'ai aussi été inspiré dans ma jeunesse par Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince, l'histoire d'un jeune garçon qui voyage de planète en planète. En hommage à Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur écrivain qui a inspiré plusieurs générations d'enfants et d'adultes, je vous invite à emmener le Petit Prince sur une nouvelle planète, où il fera à nouveau une surprenante rencontre", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Selon un communiqué de l'ESA, les participants ont jusqu'au 28 février pour envoyer leur histoire. Au total, dix textes, parmi lesquels cinq textes soumis depuis la France, et cinq textes du reste du monde (un par continent), seront sélectionnés par un jury composé d'astronautes, de personnalités du monde aéronautique et du monde littéraire. Ils seront ensuite envoyés à la mi-mars 2017 à Thomas Pesquet qui choisira ses deux préférés (catégorie France et catégorie International). Il les révélera au grand public le 6 avril.

Côté cadeaux, les dix finalistes auront de quoi se réjouir. Ils seront invités à l'automne 2017 pour un séjour en Europe sur le thème de l'espace et de la littérature. Pour celles et ceux qui seraient donc intéressés, il suffit de se rendre sur le site de la mission Proxima.

Thomas Pesquet, qui ne cesse d'entretenir le contact sur les réseaux sociaux depuis son arrivée à bord de l'ISS, n'est pas le premier à mettre Le Petit Prince au centre d'un projet. En ce mois de janvier, le chef étoilé Laurent Lemal va présenter une vision culinaire de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry lors de l'édition mondiale du Bocuse d'Or à Lyon. Et ce, à l'occasion des 70 ans de l’édition française du Petit Prince, l’ouvragele plus lu et le plus traduit dans le monde après la Bible.

"Avec mes plats, vous verrez: ce sera +dessine-moi un végétal+", a expliqué le chef du restaurant La Coopérative à Bélesta (Pyrénées-Orientales). Et d'ajouter: "moi, j'ai toujours été un passionné de Saint-Ex. Aujourd'hui, je le lis à mon fils (7 ans). Plus tard, ce sera à ma fille (9 mois)".