"Je sais qui tu es": le phénomène qui affole Instagram

Sous le hashtag #IKnowWhoYouAre ("Je sais qui tu es", en français), de nombreux comptes Instagram proposent depuis quelques semaines des services de divination aux adolescents. Avec des noms évocateurs comme "Je sais qui tu es" ou "Je sais à quoi tu penses", ces comptes Instagram proposent à leurs abonnés de deviner des informations précises sur leur vie privée: le nom, le prénom, l’âge, la ville d’origine, la passion, la classe, le plat préféré ou même le nom de l’animal de compagnie.

Très prisé chez les moins de dix-huit ans, les adolescents doivent commencer par s'abonner à l'un de ces comptes, puis publier une photo du profil associé en l’identifiant. Lorsque cet échange de bons procédés est réalisé, l'abonné peut envoyer un message privé au compte Instagram. L'adolescent n'a plus qu'à attendre son lot d'informations personnelles et doit ensuite le partager sur son compte Instagram.

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se prêter au jeu. Par naïveté ou par curiosité, le compte "Je sais qui tu es" comptabilise plus de 26.000 abonnés. A noter que ce compte diffusait l’année dernière des anecdotes amusantes sur les prénoms…Il propose désormais des services de médium aux adolescents. Bien entendu, les administrateurs de ces comptes ne dévoilent jamais leurs astuces, histoire de faire fonctionner leur business encore quelques mois.

Beaucoup d'adolescents, se doutent qu'il suffit d'espionner les comptes Instagram de fond en comble pour se procurer des informations. Mais d'autres semblent y croire vraiment.