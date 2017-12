Jean-Claude Van Damme part dans un monologue dans "C à Vous" face à une présentatrice impuissante

Avec l'acteur belge Jean-Claude Van Damme, "bon client" des télévisions, les approximations verbales ne sont jamais très loin, de même que les digressions infinies dans le raisonnement. Lundi 11, sur le plateau de C à Vous sur France 5, le spécialiste des films d'arts martiaux, a oscillé entre émotion en découvrant un message de sa famille, et réflexions impénétrables sur l'importance de se connaître soi-même.

L'acteur a notamment été capable d'un monologue pratiquement ininterrompu de deux minutes. "Je ne sais pas m'expliquer, je suis trop compliqué. Y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de choses. Mais penser à beaucoup de choses, c'est une chose, mais il faut penser à certaines choses et il faut savoir… il faut d'abord s'étudier. Il faut savoir exactement, comment, pourquoi… c'est comme une arme, c'est comme une peinture de quelle couleur… une arme, quelle arme j'ai… J'ai un canon, j'ai un fusil, j'ai une mitraillette, j'ai un marteau…" a-t-il débuté.

La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine tente de recentrer la conversation, mais sans succès. Au bout de deux moys, l'acteur la coupe et reprend sa réflexion infinie. "J'essaye d'expliquer avec… C'est très dur, je reviens des Etats-Unis. I can speak English but then you will unable to follow me, right" (soit approximativement, "je peux parler anglais mais vous ne serez pas capable de me suivre". Van Damme essaie alors d'expliquer pourquoi un mélange de "jetlag" (de décalage horaire) et d'angoisse ("je suis un garçon qui est anxieux de nature, je suis très émotionnel") altère sa pensée.

Finalement, Jean-Claude Van Damme parvient, enfin à sa conclusion: "Quand on s'étudie, on trouve une voie. Et cette personne qui s'étudie peut être très efficace, el alors là elle peut procréer les choses qu'elle a envie". Autrement dit une version estampillée "JCVD" de l'inscription du temple de Delphes "Connais-toi toi-même (et tu connaîtras l'univers et les dieux)". Mais en beaucoup plus long. La marque de l'acteur à la télévision, que l'on pourrait revoir d'ailleurs plus souvent sur les plateaux français dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série Jean-Claude Van Johnson.