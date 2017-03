Jean-Pierre Foucault: en fin de contrat chez TF1, C8 lui fait les yeux doux (VIDEO)

La télévision française serait sur le point de vivre un tournant historique. Jean-Pierre Foucault pourrait quitter TF1, chez qui il travaille depuis 1987, d'ici la fin 2017. C'est Cyril Hanouna qui a révélé l'information par téléphone sur Europe 1 ce mardi 21 dans Le Grand Direct des Médias, assurant que l'animateur emblématique de la première chaîne d'Europe était en fin de contrat. "Je sais que 2017 est une année très importante pour lui, parce que vous savez moi je dis tout, il peut quitter TF1, et bien entendu la porte est grande ouverte sur C8. On fera tout ce qu'on pourra pour avoir Jean-Pierre Foucault sur C8 en septembre" a expliqué le présentateur de Touche Pas à Mon Poste.

Invité de l'émission Jean-Pierre Foucault n'a pas confirmé cette information, et tel Alain Delon s'est exprimé à la troisième personne pour crier son amour à TF1. "Pour l'instant Jean-Pierre Foucault ne quitte pas TF1, parce que Jean-Pierre Foucault est très bien sur TF1" a-t-il déclaré. Interrogé pour savoir si une place dans TPMP l'intéresserait, le présentateur de Qui veut gagner des millions? a décliné l'invitation. Cyril Hanouna a renchéri sur le sujet: "Non non mais les dirigeants de la chaîne adoreraient qu'il vienne sur C8! Qui ne voudrait pas de Jean-Pierre Foucault aujourd'hui? (…) S'il le faut on le prendre même avec les Miss". Réponse à ce suspense, qui pourrait coûter très cher à TF1 (que ce soit en renouvellement de contrat ou en pertes financières en cas de départ de Jean-Pierre Foucault) d'ici le mois de septembre.

(Voir ci-dessous la vidéo d'Europe 1 et l'échange de Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna)

Hanouna : "On fera tout pour avoir Jean-Pierre... par Europe1fr