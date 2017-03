Journée internationale des droits des femmes: un Doodle pour retracer l'évolution de la condition féminine à travers le monde et l'histoire

La Journée internationale du droit des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde entier. Cette journée est également célébrée à l’ONU qui l'appelle "journée international des femmes", et dans de nombreux pays c’est un jour férié. Cette date est une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix et le développement. La Journée internationale de la femme est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes.

A cette occasion, Google a affiché un Doodle qui retrace l'histoire de la lutte des femmes pour vivre avec les mêmes droits et chances d'avenir que les hommes, dans le monde entier. Et à ce niveau tous les pays sont loin d'en être au même stade. L'animation représente les différentes étapes de l'évolution des femmes dans la société sur le plan sociale comme intellectuel ainsi que leur émancipation dans de nombreux domaines. De façon chronologique, le dessin marque l'accès à l'éducation, au sport, au travail ou à la culture, mettant en avant des dates importantes comme le droit de vote en 1944 en France ou la première pilote aux commandes d'un avion en 1928.

L'internaute assiste à une évolution de la gente féminine dans le monde professionnel qui commence par le travail manuel, puis intellectuel dans des domaines de plus en plus poussés jusqu'à la conquête de l'espace. Le message prédominant est la transmission de cette idée d'émancipation de la part des femmes âgées à une nouvelle génération de petites filles. Qu'elles puissent grandir avec l'idée de pouvoir s'accomplir pleinement et sans entraves. Signe que la lutte pour que les femmes conservent leurs droits acquis et obtiennent ce qui leur manque n'est pas encore terminée et a besoin d'être entretenue.

Les portraits de Frida Kahlo, Miriam Makeba ou Amelia Earhart, plusieurs femmes à la base ordinaire ayant fait avancer les choses dans leur domaine sont représentés, entre autres.