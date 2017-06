Julien Doré clashe avec humour un internaute sur Twitter

Julien Doré, qui chantait le soir de la Fête de la musique, mercredi 21 à Toulouse, a répondu à un post avec beaucoup d'humour à un internaute sur Twitter.

Pensant certainement que le chanteur ne verrait jamais son tweet, un internaute toulousain a posé à ses followers la question suivante sur son compte Twitter: "Putain mais y'a pas un con qui va dire à Julien Doré d'arrêter de faire de la musique! #FDLM".

Très actif sur les réseaux sociaux, le chanteur a répondu quelques minutes après avec brio: "Je crois qu'on l'a trouvé" . Suite à la réponse du principal intéressé, l'internaute à supprimé son tweet pas très sympathique.

Je crois qu'on l'a trouvé. pic.twitter.com/2wOq7UcqlJ — Julien Doré (@jdoreofficiel) 22 juin 2017

Mais le chanteur s'est empressé de faire une capture d'écran de cet échange et l'a publié sur son compte Twitter.

A noter que Julien Doré utilise ainsi régulièrement Twitter pour répondre aux internautes avec beaucoup de réparties, qu'ils soient admirateurs ou détracteurs. Par exemple: "J'en ai marre d'entendre Julien Doré à fond dans la maison à n'importe quel heure!!". le chanteur a répondu: "Je comprends. Viens chez moi je ne passe jamais sa musique..." ou encore "Plus ça va et plus j'apprécie @jdoreofficiel en fait... #javoue". Julien Doré a alors tweeté: "Moi pareil & pourtant j'avais du mal au début..."

J'en ai marre d'entendre Julien Doré à fond dans la maison à n'importe quel heure !! — Lolo (@loloflori) 19 octobre 2016

Je comprends. Viens chez moi je ne passe jamais sa musique ... — Julien Doré (@jdoreofficiel) 19 octobre 2016

Plus çà va et plus j'apprécie @jdoreofficiel en fait... #javoue — Dewey Yatta (@deweyyatta) 19 octobre 2016