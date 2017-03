Angelina Jolie soupçonnée d'avoir falsifié les papiers d'adoption de Maddox, son fils aîné

Alors que les tensions semblent s'apaiser entre Angelina Jolie et Brad Pitt par rapport à leur divorce et la garde de leurs six enfants, les choses pourraient prochainement se compliquer pour l'actrice de 41 ans. Le tabloïd britannique The Sun a en effet révélé samedi 18 qu'elle aurait falsifié des papiers officiels lors de l'adoption de son fils aîné, Maddox, qu'elle est allée chercher au Cambodge en 2002, alors qu'il n'avait que sept mois.

C'est un ancien de ses assistants, avec lequel elle travaillait dans une association caritative locale, qui a avoué s'être fait passer pour le père biologique de Maddox il y a donc maintenant 15 ans, au moment de la signature des documents d'adoption. Mounh Sarath, 51 ans, a précisé qu'il n'avait absolument aucun lien de parenté avec l'enfant. "Elle devait changer le nom de Maddox et le seul moyen d'y parvenir était que je m'en occupe moi-même. Alors j'ai dis que c'était mon fils" a-t-il expliqué, ajoutant qu'aux yeux du tribunal de la province de Battambong, il était toujours légalement le père car Angelina Jolie n'aurait pas clarifié la situation à ce niveau-là.

Après la signature de ces papiers, l'actrice avait ensuite attendu 2003 pour obtenir la garde exclusive de Maddox. Tombée amoureuse du Cambodge lors du tournage d'un épisode Tomb Raider, elle avait également obtenu la nationalité de ce pays.

Angelina Jolie a cinq autres enfants. Après Maddox, elle a adopté Zahara en 2005. Alors en couple avec Brad Pitt, ce dernier était rapidement devenu le père de ces deux enfants aux yeux de la loi américaine. Ils ont ensuite eu une fille biologique, Shiloh Nouvel, en 2006. En 2007, ils ont adopté ensemble un petit garçon vietnamien de trois ans prénommé Pax Thien. Et en 2008, ils ont eu des jumeaux, Knox Léon et Vivienne Marcheline. Tout ça avant de se séparer et de se disputer la garde de leur tribu en septembre 2016.