Justin Trudeau, martyrisé par Matthew Perry à l'école, veut sa revanche (Vidéo)

"Je n'en suis pas fier, c'est terrible, j'étais un gamin stupide". Matthew Perry, le célèbre Chandler Bing dans la série Friends, a avoué mi-mars sur le plateau de l'émission Jimmy Kimmel Live qu'il avait été à l'école avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Avec son meilleur copain de l'époque, alors qu'ils étaient en "5th grade" (équivalent du CM2 en France), il l'avait "cogné" dans la cour de récréation, par "pure jalousie". "Il excellait en sport, et pas nous" a justifié l'acteur, pas très fier de ce qu'il avait fait.

On ne sait pas si se rappeler ce souvenir a vraiment été douloureux pour Justin Trudeau. En tout cas, après le buzz qu'a fait la déclaration du "bourreau" de son enfance, le Premier ministre canadien a fait valoir son droit de réponse et a demandé sa revanche à l'acteur de Friends sur Twitter.

"J'ai beaucoup pensé à tout ça ces derniers temps. Et vous savez quoi? Je pense que beaucoup de monde voudrait cogner Chandler. Et si on rejouait le match Matthew Perry?" a-t-il écrit sur le réseau social. Un tweet "liké" et "retweeté" des dizaines de milliers de fois, et qui est arrivé jusqu'aux oreilles de son adversaire. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas privé de répondre. "Je pense que je vais refuser votre demande de revanche monsieur (vous avez quand même une armée à disposition maintenant…)".

@JustinTrudeau I think I will pass at your request for a rematch kind sir (given that you currently have an army at your disposal)

— matthew perry (@MatthewPerry) 2 avril 2017