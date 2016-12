Karine Ferri: "Gregory était un être de lumière. On continue le combat"

Cela fait bientôt 10 ans que Gregory Lemarchal est décédé des suites de sa mucoviscidose, en avril 2007. Le chanteur a largement contribué à faire connaître cette maladie génétique qui touche notamment les poumons et le pancréas. Le vainqueur de la Star Academy 2004 a d'ailleurs donné son nom à une association de lutte contre la mucoviscidose.

C'est notamment avec cette structure que sa compagne d'alors, Karine Ferri, continue d'agir afin de tenir sa "promesse" à Gregory Lemarchal. Dans une interview accordée au magazine TV Grandes Chaînes l'animatrice, a déclaré: "Nous avons fait une promesse et on se doit de la tenir. On est là pour perpétuer le combat. (...) Il doit être fier de voir qu'on continue le combat et que les gens ne l'ont pas oublié. Grégory était un être de lumière, qui ne trichait pas".

Le 7 janvier prochain, elle participera à une émission en mémoire du jeune homme en direct sur TF1 et qui aura pour but d'obtenir des fonds afin de financer une Maison pour les malades. Une structure qui doit permettre l'accompagnement en dehors du milieu hospitalier des personnes souffrant de la mucoviscidose. Karine Ferri sera chargée de l'appel aux dons.

L'émission intitulée Gregory Lemarchal, 10 après l’histoire continue sera animée par l'ancien présentateur de la Star Academy Nikos Aliagas. M. Pokora, les Kids United Slimane ou encore Serge Lama seront présents.

"C’est une soirée nécessaire pour appeler à la générosité les téléspectateurs et essayer d’éradiquer cette saloperie de maladie génétique, qui reste la plus mortelle en France", explique Karine Ferri. Car en effet, l'espérance de vie pour les personnes atteintes de mucoviscidose est d'environ une quarantaine d'années. De nombreux malades décèdent cependant très jeunes, comme Gregory Lemarchal, dans sa 24ème année.