Kate Upton boxeuse et sexy à la plage tandis qu'Alexis Ren se trémousse en lingerie (vidéos+photo)

Etre un mannequin star connu dans le monde entier nécessite de faire du sport pour garder la forme. C'est ce qu'a voulu partager ce vendredi 1er septembre la top-model Kate Upton qui a publié une vidéo d'elle sur son compte Instagram où on peut la voir enchaîner les directs sur un sac de frappe.

Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 31 Août 2017 à 7h24 PDT

Il faut dire que la belle doit bien entretenir son corps de rêve qu'elle a dévoilé en début de semaine, toujours sur le réseau social de partage de photos. Sur un cliché en noir et blanc pris par Mario Testino, on peut voir Kate Upton qui, visiblement, s'amuse beaucoup à la plage. Elle a ravi ses fans en dévoilant ses fesses rebondis en maillot de bain blanc. La jeune femme de 25 ans, de trois quart dos, dévoile également son imposante poitrine avec un side-boobs des plus élégants.

@mariotestino @britishvogue Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 27 Août 2017 à 7h34 PDT

La jeune femme a débuté sa carrière en 2008 en travaillant comme mannequin avec l'agence IMG Models jusqu'en 2011, date à laquelle elle est devenue l'égérie de la marque Guess pour promouvoir la collection printemps. Elle a réellement été connue après avoir fait la couverture du numéro annuel spécial maillots de bain du célèbre magazine sportif américain Sport Illustrated. Sur cette Une, le somptueux mannequin révélait ses courbes affolantes à des millions de lecteurs. Depuis, la jeune jeune s'est essayée au cinéma notamment dans le film Triple alliance, aux côtés de Cameron Diaz, Leslie Mann et Nikolaj Coster-Waldau.

Du côté de l'autre it-girl du moment, la mutine Alexis Ren, celle-ci a tenu à partager avec ses abonnés ses petites joies du matin. La sublime jeune femme émoustille un brin ses abonnés en se trémoussant en lingerie rose assortie, dévoilant ses courbes voluptueuses et son ventre plat, une tasse de café à la main.

when the coffee kicks in Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 31 Août 2017 à 9h21 PDT

Une petite danse matinale qui n'a pas manqué de récolter des compliments appuyés sur le physique de la jeune femme et pas moins de trois millions de "likes" en quelques heures.