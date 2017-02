Kate Upton topless et en maillot de bain sexy à la Une d'un magazine masculin

Alerte à la bombe! L'actrice américaine Kate Upton, également dans le mannequinat depuis plusieurs années, a fait tomber le haut pour apparaître topless et très sexy dans un magazine masculin Sports Illustrated.

L'hebdo américain est un habitué du genre. Des sportives célèbres, comme Eugenie Bouchard, Caroline Wozniacki, Serena Williams ou encore Simone Biles, acceptent souvent de prendre la pause pour le plaisir des yeux de ces messieurs, et la jalousie de leurs dames. En invitant Kate Upton à faire de même, le magazine fait donc une exception en dévoilant les courbes généreuses d'une actrice très populaire sur les réseaux sociaux (plus de 4,2 millions abonnés sur Instagram).

Ces derniers temps, la jeune femme de 24 ans avait un peu mis de côté les shootings sexy pour se consacrer entièrement au cinéma et à son métier d'actrice.

Sur différentes versions de cette fameuse Une, qui donne sacrément envie que l'été arrive au plus vite, Kate Upton apparaît très légèrement vêtue. Sur l'une d'elle, elle couvre sa poitrine opulente de son avant-bras et ne porte que des bijoux pour cacher son sexe. On l'aperçoit également dans un maillot de bain une pièce (très) léger, qui l'oblige également à tenir ses seins pour ne pas tout dévoiler.

Une troisième version de cette couverture existe. Elle est un peu plus "sage". Le top y porte un bas de maillot blanc et une veste bleu et argent laissant tout de même apparaître son décolleté plongeant. Trois photos, pour varier la Une, il en fallait bien pour tous les goûts.