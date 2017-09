Katie Holmes oublie Tom Cruise avec Jamie Foxx tandis que Vanessa Demouy se sépare de Philippe Lellouche

Scrutée par les fans, la vie des célébrités est souvent mouvementée et ce mercredi 6, riche en rebondissements, en témoigne. En effet, les internautes ont appris que la belle Katie Holmes et l'acteur Jamie Foxx avaient officialisé leur couple.

L'actrice, séparée de Tom Cruise depuis cinq ans, semble avoir enfin retrouvé l'amour dans les bras de Jamie Foxx. Enfin? Leur relation n'est pourtant pas récente. En effet, si le site TMZ a dévoilé une photo des deux tourtereaux main dans la main sur une plage californienne ce mercredi, leur idylle durerait depuis 2013.

Lors de son divorce avec Tom Cruise, la maman de Suri avait en fait signé un contrat stipulant qu'elle ne devait pas s'afficher avec un autre au homme en public avant 2017, c'est donc chose faite. Il y avait bien sur de nombreuses rumeurs concernant leur histoire d'amour mais les deux avaient toujours nié les faits.

En France, c'est une nouvelle moins réjouissante que les fans de deux célébrités viennent d'apprendre: Vanessa Demouy et Philippe Lellouche se sont séparés. L'actrice l'a dévoilé ce mercredi au magazine Gala. Les deux comédiens étaient ensemble depuis quinze ans et mariés depuis sept. Ensemble, ils ont eu deux enfants: Solal, quatorze ans, et Sharlie, six ans.

"L'usure" et "l'éloignement" auraient eu raison de leur couple selon Vanessa Demouy, qui a avant tout voulu "préserver" ses enfants. Mais "Philippe et moi sommes séparés", a-t-elle avoué. "Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net", a-t-elle expliqué au magazine avant d'évoquer l'infidélité de son ex-mari, qu'elle n'a jamais acceptée.

Mais la belle brune croit encore à l'amour, "je n'ai pas renoncé au couple", affirme-t-elle, "dans la vie, pour une épicurienne comme moi, il y a forcément l'amour".