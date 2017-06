Katy Perry devient la star la plus suivie sur Twitter devant Kim Kardashian, Selena Gomez ou Taylor Swift (vidéo)

La chanteuse Katy Perry vient de renter dans l'histoire du réseaux social Twitter. En effet, vendredi 16 le site au petit oiseau bleu annonçait que la star devenais la première personne à rassembler 100 millions d'abonnés.

Dans une petite vidéo, le réseau social est revenu sur les grands moments du compte de la chanteuse qui s'est mise à Twitter en février 2009, il y a maintenant huit ans. "Aujourd'hui nous sommes témoins d'un moment historique. Félicitations Katy Perry, la première à atteindre 100 millions d'abonnés!", a écrit le site sur son propre compte.

Today, we #WITNESS history.Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) 16 juin 2017