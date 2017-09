Katy Perry et Orlando Bloom filent le parfait amour à la plage (photo)

C'est reparti entre Katy Perry et Orlando Bloom: c'est en tout cas ce qu'affirme le site Celebrity Wot Not, photos à l'appui. Le couple s'était séparé en mars dernier mais depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train sur un possible retour de flammes.

Les clichés publiés lundi 4 montrent les deux amoureux profitant du soleil de Santa Barbara, en Californie sur la côte ouest des Etats-Unis. A la plage, Katy Perry et Orlando Bloom se sont offert une session de paddleboard. Le principe de ce sport est assez simple: ramer debout sur une grande planche de surf.

Une publication partagée par Celebrity WOTNOT (@celebritywotnot) le 3 Sept. 2017 à 13h44 PDT

Ces photos viennent confirmer les rumeurs qui courent depuis quelques semaines: lors d'un concert du chanteur Ed Sheeran à Los Angeles, les deux tourtereaux avaient été vus par les fans, s'embrassant et se faisant des câlins. Ils avaient semble-t-il l'air très complices.

Mais si l'interprète de Firework et l'acteur s'étaient séparés en mars, c'était à cause de leurs agendas surchargés qui les empêchaient de se voir aussi souvent qu'ils l'auraient voulu... Les vacances sont bientôt terminées et les deux artistes vont devoir retourner au travail.

Récemment interviewée sur sa vie amoureuse, la chanteuse expliquait: "Vous savez, je pense que les gens entrent et sortent de votre vie... C'est bien de garder les gens que vous aimez autour de vous. Mais pour moi ce n'est jamais aussi extrême. Donc, quand on vieillit, les lignes deviennent plus floues. Et vous savez quoi, je suis vraiment occupée. Je vais partir en tournée pour un an".

Se sont-ils seulement retrouvés pour passer quelques jours ensemble et revivre de précieux moments avant de se concentrer sur leurs projets respectifs ou sont-ils de nouveau en couple? Seul l'avenir pourra le dire car de leur côté, les principaux intéressés n'ont pas réagi.