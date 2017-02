Kev Adams en couple avec Iris Mittenaere? Pour la Saint-Valentin, l'humoriste et la Miss répondent

Iris Mittenaere est décidément au cœur de toutes les convoitises et de toutes les rumeurs. Alors que la presse people américaine disait récemment la nouvelle Miss Univers en couple avec Camille Cerf, Miss France 2015, la presse people française a lancé une bombe juste avant la Saint-Valentin. Selon le magazine Oops!, la jeune femme serait en couple avec le très populaire Kev Adams. Mais les deux célébrités se sont amusées de cette fausse information sur Twitter.

Le comédien a d'abord souhaité une joyeuse Saint-Valentin à ses followers mardi 14 avant d'envoyer une pique à Oops! en publiant une photo de la Une du magazine. Y ajoutant un commentaire sans équivoque: "Et si comme moi vous êtes en couple mais que vous n'étiez pas au courant… Là c'est chelou".

Joyeuse St Valentin à Tous si vous êtes en couple Soyez heureux, si vous êtes célib, restez confiant... — Kev Adams (@kevadamsss) 14 février 2017

..Et si comme moi vous êtes en couple mais que vous n'étiez pas au courant...La c'est chelou. pic.twitter.com/q24WmhxA3d — Kev Adams (@kevadamsss) 14 février 2017

Iris Mittenaere n'a pas tardé à lui répondre en citant son tweet, avec son compte nominatif et pas son compte professionnelle @MissUniverse. "Ah Ah Joyeuse Saint Valentin Kev Adams" lui a-t-elle écrit.

Les plus sceptiques diront que les deux faux tourtereaux ont démenti l'information pour vivre leur idylle tranquillement. Les plus pragmatiques invoqueront sans doute l'excuse de la relation à très longue distance pour invalider cette rumeur. En effet, Iris Mittenaere vit actuellement à New York, et ce pour un an, le temps de son règne de Miss Univers. Kev Adams est lui en tournage pour un nouveau film à Los Angeles mais son port d'attache reste Paris. De plus, les deux jeunes gens n'ont jamais été photographiés ensemble. Et surtout, Iris Mittenaere est en couple et bien "in love" si l'on en croit son dernier post Instagram.